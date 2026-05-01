Courtes pièces de Sacha Guitry Théâtre, je t’adore Théâtre de la Chevalerie Saint-Amour

Saint-Amour

Courtes pièces de Sacha Guitry Théâtre, je t’adore

Théâtre de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:20:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

THÉÂTRE JE T’ADORE

Courtes pièces de Sacha Guitry Cie Press Citron (69)

Un hommage à Sacha Guitry, peu joué désormais, mais

toujours aussi pertinent et drôle. Quatre courtes pièces dans

lesquelles Sacha Guitry parle théâtre dans une mise en

abîme intelligente et irrésistible. Une mise en scène vive,

énergique, privilégiant le jeu afin de mettre en relief la

pertinence, la finesse et la drôlerie des dialogues du

maître .

Avec Théâtre je t’adore , Sacha Guitry est omniprésent,

dans son temps, et, 100 ans plus tard, intact dans le nôtre.

Le public, lui, est soudainement transporté au Théâtre de la

Madeleine le 1er Octobre 1931 où a eu lieu la première de

Chagrin d’amour.

Plein tarif 15 €

Tarif réduit 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public

1 place d’armes, Saint-Amour

03 84 48 76 69 .

Théâtre de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 contact@theatrelachevalerie.fr

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English : Courtes pièces de Sacha Guitry Théâtre, je t’adore

L’événement Courtes pièces de Sacha Guitry Théâtre, je t’adore Saint-Amour a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA