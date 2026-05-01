Théâtre Aux marges du palais Théâtre de la Chevalerie Saint-Amour

Saint-Amour

Théâtre Aux marges du palais

Théâtre de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:20:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Prenez place !

AUX MARGES DU PALAIS

Théâtre d’après le roman de Marcus Malte Cie Clin d’œil (45)

C’est un polar. Un roman social. Un récit d’anticipation.

C’est une fable, une farce, une fantaisie. Un cauchemar

burlesque. Ce qu’écrit Marcus Malte n’entre pas dans des

cases. II a le lexique en liberté, le rythme précis,

l’imagination branchée sur la réalité, et vice-versa.

Plein tarif 15 €

Tarif réduit 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public

1 place d’armes, Saint-Amour

03 84 48 76 69 .

Théâtre de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 contact@theatrelachevalerie.fr

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English : Théâtre Aux marges du palais

L’événement Théâtre Aux marges du palais Saint-Amour a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA