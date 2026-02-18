Soirée New Orléans Jazz Friends Saint-Amour
La Chevalerie Saint-Amour Jura
Début : 2026-03-28 21:20:00
Les Heures Joyeuses vous proposent un concert le samedi 28 mars 2026 à 20 h 30.
Sur scène, pour cette soirée New Orléans Jazz Friends Sangoma Everett, Bruno Delanchy, Rubinho Antunes, Renan Richard Kobel, François Morin, Marcel Bottaro.
Billetterie et buvette sur place
Tarif 15 € gratuit pour les moins de 12 ans
Contact Françoise Jacquemin au 06 12 31 46 04 .
La Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 lescoeursjoyeux39@gmail.com
