Soirée New Orléans Jazz Friends

La Chevalerie Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:20:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les Heures Joyeuses vous proposent un concert le samedi 28 mars 2026 à 20 h 30.

Sur scène, pour cette soirée New Orléans Jazz Friends Sangoma Everett, Bruno Delanchy, Rubinho Antunes, Renan Richard Kobel, François Morin, Marcel Bottaro.

Billetterie et buvette sur place

Tarif 15 € gratuit pour les moins de 12 ans

Contact Françoise Jacquemin au 06 12 31 46 04 .

La Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 lescoeursjoyeux39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée New Orléans Jazz Friends

L’événement Soirée New Orléans Jazz Friends Saint-Amour a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA