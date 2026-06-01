Vide-greniers Saint-Amour
Vide-greniers Saint-Amour samedi 27 juin 2026.
Saint-Amour
Vide-greniers
4 Allée des Capucins Saint-Amour Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’ehpad de Saint-Amour organise son vide-greniers.
Le +
Buvette, barbecue avec plateau repas à 10 €, gaufres à l’ancienne.
Entrée gratuite.
Pour exposer s’inscrire au 03 84 43 47 00 .
4 Allée des Capucins Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 47 00
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Amour a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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