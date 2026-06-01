Saint-Amour

Vide-greniers

4 Allée des Capucins Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’ehpad de Saint-Amour organise son vide-greniers.

Le +

Buvette, barbecue avec plateau repas à 10 €, gaufres à l’ancienne.

Entrée gratuite.

Pour exposer s’inscrire au 03 84 43 47 00 .

4 Allée des Capucins Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 47 00

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Amour a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA