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Vide-greniers Saint-Amour

Vide-greniers Saint-Amour samedi 27 juin 2026.

Adresse : 4 Allée des Capucins

Ville : 39160 Saint-Amour

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Saint-Amour

Vide-greniers

4 Allée des Capucins Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

L’ehpad de Saint-Amour organise son vide-greniers.

Le +
Buvette, barbecue avec plateau repas à 10 €, gaufres à l’ancienne.
Entrée gratuite.
Pour exposer s’inscrire au 03 84 43 47 00   .

4 Allée des Capucins Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 47 00 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Amour a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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