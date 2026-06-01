Cinéma jeune public C’est quoi l’amour ? Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard
Cinéma jeune public C’est quoi l’amour ? Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard samedi 27 juin 2026.
Saint-Lyphard
Cinéma jeune public C’est quoi l’amour ?
Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 22:18:00
Date(s) :
2026-06-27
Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée. .
Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 48 33 96 sybarrot@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma jeune public C’est quoi l’amour ? Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
À voir aussi à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique)
- Exposition-Photo Université Inter-âges Village de Kerhinet Saint-Lyphard 13 juin 2026
- Nuits des Forêts Balade Saint-Lyphard 13 juin 2026
- Bienvenue dans mon jardin au naturel Woodland Garden Saint-Lyphard 13 juin 2026
- Fête de la laine et des races locales Saint-Lyphard 14 juin 2026
- Marche Gourmande Saint-Lyphard 14 juin 2026