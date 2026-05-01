Cinéma Juste une illusion Salle des fêtes Mouchard
Cinéma Juste une illusion Salle des fêtes Mouchard mardi 19 mai 2026.
Mouchard
Cinéma Juste une illusion
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Cinéma Juste une illusion
Mardi 19 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard
De Olivier Nakache, Eric Toledano
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin
Comédie dramatique France 1h56
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.
Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion… .
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Juste une illusion
L’événement Cinéma Juste une illusion Mouchard a été mis à jour le 2026-04-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
À voir aussi à Mouchard (Jura)
- Cinéma Compostelle Salle des fêtes Mouchard 7 mai 2026