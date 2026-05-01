Cinéma Juste une illusion Salle des fêtes Mouchard

Mouchard

Cinéma Juste une illusion

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Cinéma Juste une illusion

Mardi 19 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Olivier Nakache, Eric Toledano

Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

Comédie dramatique France 1h56

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion… .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

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English : Cinéma Juste une illusion

L’événement Cinéma Juste une illusion Mouchard a été mis à jour le 2026-04-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR