Informations pratiques

Chantemerle-lès-Grignan

cinéma la cuisine sous les étoiles

1 place de la mairie Chantemerle-lès-Grignan Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez avec votre transat profiter d’une soirée cinématographique sous les étoiles à Chantemerle lès Grignan au théâtre de verdure face à la mairie

.

1 place de la mairie Chantemerle-lès-Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 14 24 02 tachenbriand@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring your lounge chair and enjoy a movie night under the stars in Chantemerle-les-Grignan at the open-air theater across from City Hall

L’événement cinéma la cuisine sous les étoiles Chantemerle-lès-Grignan a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes