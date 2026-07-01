cinéma la cuisine sous les étoiles Chantemerle-lès-Grignan
jeudi 23 juillet 2026 · Chantemerle-lès-Grignan
Informations pratiques
Chantemerle-lès-Grignan
cinéma la cuisine sous les étoiles
1 place de la mairie Chantemerle-lès-Grignan Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez avec votre transat profiter d’une soirée cinématographique sous les étoiles à Chantemerle lès Grignan au théâtre de verdure face à la mairie
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1 place de la mairie Chantemerle-lès-Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 14 24 02 tachenbriand@gmail.com
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English :
Bring your lounge chair and enjoy a movie night under the stars in Chantemerle-les-Grignan at the open-air theater across from City Hall
L’événement cinéma la cuisine sous les étoiles Chantemerle-lès-Grignan a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes