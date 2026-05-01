Balaruc-les-Bains

CINÉMA LA FEMME DE

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

1h 33min | DrameDe David RouxAvec Mélanie Thierry, Eric Caravaca, Arnaud ValoisTout publicVoilà Marianne aujourd’hui femme d’un riche industriel, enviée et admirée, épouse modèle et mère de famille dévouée. Elle va avoir 40 ans et le confort de la vaste demeure familiale a lentement refermé sur elle son piège impitoyable. Prisonnière d’un inextricable réseau d’obligations sociales, familiales et conjugales, complice de son propre effacement, elle a, sans même s’en apercevoir, renoncé à elle-même. Alors, quand resurgit l’ombre de son passé, une brèche s’ouvre. Une autre vie serait-elle possible ? Et à quel prix ? .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 communication@mairie-balaruc-les-bains.fr

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L’événement CINÉMA LA FEMME DE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE