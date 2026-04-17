Balaruc-les-Bains

CINÉMA LE CRIME DU 3E ÉTAGE

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

1h 44min | Comédie dramatique, PolicierDe Rémi BezançonAvec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume GallienneTout publicColette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3 e étage ? .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 communication@mairie-balaruc-les-bains.fr

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L’événement CINÉMA LE CRIME DU 3E ÉTAGE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE