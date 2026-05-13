Balaruc-les-Bains

CINÉMA LA MAISON DES FEMMES

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

CINÉMA LA MAISON DES FEMMESDrame 1h50Réalisé par Mélisa Godet, ce drame poignant met en lumière le quotidien d’une équipe engagée auprès de femmes victimes de violences.Porté par Karin Viard, Laetitia Dosch et Eye Haïdara, le film plonge le spectateur au cœur de la Maison des femmes, un lieu d’écoute, de soin et de reconstruction où solidarité et humanité occupent une place essentielle.À travers les parcours de Diane, Manon, Inès, Awa et de leurs collègues, La Maison des femmes dresse le portrait sensible de femmes qui accompagnent, soutiennent et redonnent confiance chaque jour, malgré les difficultés et les fragilités rencontrées. .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34

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L’événement CINÉMA LA MAISON DES FEMMES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE