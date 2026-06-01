Cinéma La Vénus Electrique Salle des fêtes Mouchard
Cinéma La Vénus Electrique Salle des fêtes Mouchard mardi 16 juin 2026.
Mouchard
Cinéma La Vénus Electrique
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Cinéma La Vénus électrique
Mardi 16 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard
De Pierre Salvadori
Avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche
Comédie France 2h02
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule… .
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com
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English : Cinéma La Vénus Electrique
L’événement Cinéma La Vénus Electrique Mouchard a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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