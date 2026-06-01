Cinéma La Vénus Electrique Salle des fêtes Mouchard

Mouchard

Cinéma La Vénus Electrique

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Cinéma La Vénus électrique

Mardi 16 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Pierre Salvadori

Avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche

Comédie France 2h02

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule… .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

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English : Cinéma La Vénus Electrique

L’événement Cinéma La Vénus Electrique Mouchard a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR