Mouchard

GRAVITY-FETE DE LA MUSIQUE-FONDUE GEANTE

Rue du Montaubin Mouchard Jura

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Foyer Rural de Mouchard organise son GRAVITY (course de caisse à savon) le 13/06/26 rue du Montaubin à Mouchard. Début des festivités dès 14h et les inscriptions se feront sur place ou par tel au 06 74 81 55 21 au prix de 5 euros pour les participants et gratuit pour les accompagnants et visiteurs.

Vous trouverez une buvette à votre disposition pour vous désaltérer.

Classement et remise des prix vers 18h.

A l’issue de cette animation , nous organisons notre fête de la musique habituelle, cette année elle se fera sur le parking de la salle des fêtes de Mouchard, dès 18h30 h avec scène ouverte pour tous, et 3 groupes de musiciens. Une buvette sera également à votre disposition pour la soirée. Entrée gratuite pour tous.

Dès 20h vous pourrez également participer à une fondue géante qui sera servie dans la salle des fêtes située juste à côté de la fête de la musique. Fondue au prix de 13 euros, charcuterie au prix de 6 euros. Cette fondue est sur réservation par tél au 0674815521.

L’Équipe du Foyer Rural sera là pour vous accueillir et vous faire passer une bonne journée.

Dès 14h pour le Gravity, 18h30 pour la fête de la musique et 20h pour la Fondue géante. .

Rue du Montaubin Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 81 55 21 foyer.mouchard@gmail.com

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English : GRAVITY-FETE DE LA MUSIQUE-FONDUE GEANTE

L’événement GRAVITY-FETE DE LA MUSIQUE-FONDUE GEANTE Mouchard a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR