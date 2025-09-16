Cinéma Le Cercle Rouge « Orfeu Negro » Le Fauteuil Rouge Bressuire

Cinéma Le Cercle Rouge « Orfeu Negro » Le Fauteuil Rouge Bressuire mardi 24 février 2026.

Cinéma Le Cercle Rouge « Orfeu Negro »

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Venez (re)découvrir le film « Orfeu Negro » au cinéma.

La projection sera suivie d’un échange. .

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

English : Cinéma Le Cercle Rouge « Orfeu Negro »

German : Cinéma Le Cercle Rouge « Orfeu Negro »

Italiano :

Espanol : Cinéma Le Cercle Rouge « Orfeu Negro »

L’événement Cinéma Le Cercle Rouge « Orfeu Negro » Bressuire a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Bocage Bressuirais