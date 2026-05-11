Cinéma L’enfant du désert Mutzig
Cinéma L’enfant du désert Mutzig mardi 12 mai 2026.
Mutzig
Cinéma L’enfant du désert
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12 22:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir. .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20
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English :
L’événement Cinéma L’enfant du désert Mutzig a été mis à jour le 2026-05-05 par Espace Rohan de Mutzig
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