Cinéma Sauvage Mutzig
Cinéma Sauvage Mutzig lundi 11 mai 2026.
Mutzig
Cinéma Sauvage
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-11 20:00:00
fin : 2026-05-11 22:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20
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English :
L’événement Cinéma Sauvage Mutzig a été mis à jour le 2026-05-05 par Espace Rohan de Mutzig
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