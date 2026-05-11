Mutzig

Cinéma Sauvage

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-11 20:00:00

fin : 2026-05-11 22:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

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English :

L’événement Cinéma Sauvage Mutzig a été mis à jour le 2026-05-05 par Espace Rohan de Mutzig