Informations pratiques

Le Pizou

Cinéma Les Caprices de l’enfant roi

Foyer Municipal Le Pizou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Cinéma à la Salle des fêtes avec le film Les caprices de l’enfant roi 5€/pers -05 53 82 12 64. .

Foyer Municipal Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 12 64

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English : Cinéma Les Caprices de l’enfant roi

L’événement Cinéma Les Caprices de l’enfant roi Le Pizou a été mis à jour le 2026-08-10 par Vallée de l’Isle en Périgord