AGENDA · Le Pizou
Cinéma Les Caprices de l’enfant roi Le Pizou
vendredi 18 septembre 2026 · Le Pizou
Informations pratiques
Le Pizou
Cinéma Les Caprices de l’enfant roi
Foyer Municipal Le Pizou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Cinéma à la Salle des fêtes avec le film Les caprices de l’enfant roi 5€/pers -05 53 82 12 64. .
Foyer Municipal Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 12 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Les Caprices de l’enfant roi
L’événement Cinéma Les Caprices de l’enfant roi Le Pizou a été mis à jour le 2026-08-10 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Le Pizou (Dordogne)
- Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou 18 août 2026
- Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou 25 août 2026