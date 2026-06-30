Cinéma Les Caprices de l’Enfant-Roi Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Cinéma Les Caprices de l’Enfant-Roi

Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Film comédie dramatique, historique

de Michel Leclerc

Durée 1h54 min.

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Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 81 foyerruralstdenis@orange.fr

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English : Movie: The Whims of the Child-King

Comedy-drama, historical film

by Michel Leclerc

Runtime: 1 hr 54 min.

L’événement Cinéma Les Caprices de l’Enfant-Roi Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes