Saint-Denis-d’Oléron

Oléron Sports Tour Tournoi de beach volley

Plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Tournoi de Beach Volley sur la plage de Saint-Denis-d’Oléron.

Organisé et animé par le service jeunesse de la CDC et le local jeunes OLOKAL de Saint-Denis d’Oléron. Gratuit Places limitées

Pré-inscriptions et renseignements au BIJ 05 46 76 63 07

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Plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 07

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English : City Tour Oléron Beach volleyball tournaments

Beach volleyball tournament on the beach at Saint-Denis-d’Oléron.

Organized and run by the CDC youth department and the Saint-Denis d’Oléron OLOKAL youth center. Free of charge ? Limited places

Pre-registration and information at BIJ: 05 46 76 63 07

L’événement Oléron Sports Tour Tournoi de beach volley Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes