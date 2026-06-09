Oléron Sports Tour Tournoi de beach volley Saint-Denis-d’Oléron
Oléron Sports Tour Tournoi de beach volley Saint-Denis-d’Oléron jeudi 13 août 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Oléron Sports Tour Tournoi de beach volley
Plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Tournoi de Beach Volley sur la plage de Saint-Denis-d’Oléron.
Organisé et animé par le service jeunesse de la CDC et le local jeunes OLOKAL de Saint-Denis d’Oléron. Gratuit Places limitées
Pré-inscriptions et renseignements au BIJ 05 46 76 63 07
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Plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 07
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English : City Tour Oléron Beach volleyball tournaments
Beach volleyball tournament on the beach at Saint-Denis-d’Oléron.
Organized and run by the CDC youth department and the Saint-Denis d’Oléron OLOKAL youth center. Free of charge ? Limited places
Pre-registration and information at BIJ: 05 46 76 63 07
L’événement Oléron Sports Tour Tournoi de beach volley Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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