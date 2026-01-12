Cinéma Les enfants de la résistance Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

Cinéma Les enfants de la résistance

Séance à 20h30 précises, ouverture de la billetterie 30 min avant.

6,50€ adulte 5€ de 18 ans

Organisé par le comité des fêtes. Programmation du film sur www.cinemacoulonges.com

Renseignements Facebook Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize .

