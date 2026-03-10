Cinéma Les Légendaires Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors
Cinéma Les Légendaires Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors jeudi 16 avril 2026.
Cinéma Les Légendaires
Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:30:00
fin : 2026-04-16 20:10:00
Date(s) :
2026-04-16
Les Légendaires est un film réalisé par Guillaume Ivernel avec les voix de Roman Doduik, Esthèle Dumand. Film fantastique. 1h32 , dès 6 ans
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Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr
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English :
Les Légendaires is a film directed by Guillaume Ivernel with the voices of Roman Doduik, Esthèle Dumand. Fantastic film. 1h32 , age 6 and up
L’événement Cinéma Les Légendaires La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme