Cinéma long métrage Les Gueules bleues de Guerlédan Cinéma Jeanne d’Arc Guerlédan

Guerlédan

Cinéma long métrage Les Gueules bleues de Guerlédan

Cinéma Jeanne d’Arc 28 rue du centre Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Cinélia présente pour une 5ème saison, un film documentaire Les Gueules bleues de Guerlédan , un film de Jean-Luc Chevé. Narration de Joël Cudennec. Musique et effets sonores de Frédérick Navarre. 2 projections à 17h30 & 20h30, les mardis du 8/07 au 26/08.

En 2015, la mise en assec du barrage hydroélectrique de Guerlédan, dévoila la vallée et ses carrières d’ardoises, parfois accrochées au flanc des escarpements. Elles ont été abandonnées juste avant l’édification du barrage.

C’était l’occasion inespérée pour le réalisateur Jean Luc Chevé de collecter les mémoires des descendants de carriers. Dans la vallée il existait nombre de carrières d’ardoises, parfois sises sur les flancs escarpés des parois. Au milieu de carrières, abris et masures, a recueilli les témoignages de petits enfants de carriers, narrant leurs labeurs et leurs vies sociales. Simone la doyenne avait 7 ans lors de la construction du barrage et elle se remémorait des moindres détails, des odeurs. Pendant ce temps, le barrage est ausculté et restauré. Les mois et les saisons défilent, avec quelques pluies. Mais en automne, celles-ci tardent à venir, va-t-on réussir à le remplir pendant l’hiver ?

Tarif 5€ (- de 10 ans 2,50€ .

Cinéma Jeanne d’Arc 28 rue du centre Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 51 41

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L’événement Cinéma long métrage Les Gueules bleues de Guerlédan Guerlédan a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Bretagne Centre