Guerlédan à la nage Rue du Lac Guerlédan

Guerlédan à la nage

Rue du Lac Mûr de Bretagne Guerlédan Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Que diriez-vous d’une sortie en famille, ou entre amis, dans un cadre champêtre autour du lac de Guerlédan.

Sur ce site admirable, à partir de la base de plein air de MUR DE BRETAGNE, se déroulera le 7ème défi GUERLEDAN A LA NAGE

Pour toutes les autres courses inscriptions : klikego .

