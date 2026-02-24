Guerlédan à la nage Rue du Lac Guerlédan
Guerlédan à la nage Rue du Lac Guerlédan samedi 27 juin 2026.
Guerlédan à la nage
Rue du Lac Mûr de Bretagne Guerlédan Côtes-d’Armor
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Que diriez-vous d’une sortie en famille, ou entre amis, dans un cadre champêtre autour du lac de Guerlédan.
Sur ce site admirable, à partir de la base de plein air de MUR DE BRETAGNE, se déroulera le 7ème défi GUERLEDAN A LA NAGE
Pour toutes les autres courses inscriptions : klikego .
Rue du Lac Mûr de Bretagne Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne
