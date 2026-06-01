Rencontre d’artistes & artisans d’art Flora LE GOURRIEREC et Sébastien CHOLLET Artisans verriers Poulhibet Mûr de Bretagne Guerlédan
Rencontre d’artistes & artisans d’art Flora LE GOURRIEREC et Sébastien CHOLLET Artisans verriers Poulhibet Mûr de Bretagne Guerlédan lundi 22 juin 2026.
Guerlédan
Rencontre d’artistes & artisans d’art Flora LE GOURRIEREC et Sébastien CHOLLET Artisans verriers
Poulhibet Mûr de Bretagne Maison éclusière Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-22
La maison éclusière de Poulhibet sur le canal de Nantes à Brest, a été construite entre 1830 et 1842. Occupée par un éclusier et sa famille durant presque 100 ans, avec la mise en service du barrage de Guerlédan en 1930, la navigation sur le canal a cessé d’être ainsi que le travail des éclusiers ! Habitée néanmoins jusque dans les années 1980, puis laissée à l’abandon, elle a été rénovée en 2014 en site d’expositions.
15 au 21 juin Lynn FLANDRIN Tisserande & Cathy Aquarelles
22 au 28 juin Flora Le GOURRIEREC et Sébastien CHOLLET Artisans verriers
29 juin au 5 juillet Romain BERTHO Vannier
6 au 10 juillet Elisabeth CASAN Objets en crochet
11 au 19 juillet Lynn FLANDRIN Tisserande
20 au 26 juillet Nathalie GENEST Tapissière et travail du textile
3 au 9 août Marie-Cécile DACQUAY Savonnière & Colette NEGRINI Couturière
10 au 16 août Flora Le GOURRIEREC et Sébastien CHOLLET Artisans verriers
17 au 23 août Aurore CRONIER Fabrication de bijoux et objets de décoration & Aurélie GUIBRETEAU Articles, décorations au crochet
24 au 30 août Florence LUCAS Objets en textile recyclé
31 août au 6 septembre Lynn FLANDRIN Tisserande & La Marie JORET Chapellière .
Poulhibet Mûr de Bretagne Maison éclusière Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Rencontre d’artistes & artisans d’art Flora LE GOURRIEREC et Sébastien CHOLLET Artisans verriers Guerlédan a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Bretagne Centre
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