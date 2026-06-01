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Atelier créatif Création boucles d’oreilles en macramé Au Château Guerlédan

Atelier créatif Création boucles d’oreilles en macramé Au Château Guerlédan mardi 9 juin 2026.

Lieu : Au Château

Adresse : 2, rue Léon Lecerf

Ville : 22530 Guerlédan

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif :

Guerlédan

Atelier créatif Création boucles d’oreilles en macramé

Au Château 2, rue Léon Lecerf Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Atelier pour créer vos boucles d’oreilles en macramé, animé par Nadine Bobbio.   .

Au Château 2, rue Léon Lecerf Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 72 00 02 

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English :

L’événement Atelier créatif Création boucles d’oreilles en macramé Guerlédan a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Bretagne Centre

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