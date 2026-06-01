Rencontre d’artistes & artisans d’art Romain Bertho Vannier Poulhibet Mûr de Bretagne Guerlédan

Guerlédan

Rencontre d’artistes & artisans d’art Romain Bertho Vannier

Poulhibet Mûr de Bretagne Maison éclusière Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-29

La maison éclusière de Poulhibet sur le canal de Nantes à Brest, a été construite entre 1830 et 1842. Occupée par un éclusier et sa famille durant presque 100 ans, avec la mise en service du barrage de Guerlédan en 1930, la navigation sur le canal a cessé d’être ainsi que le travail des éclusiers ! Habitée néanmoins jusque dans les années 1980, puis laissée à l’abandon, elle a été rénovée en 2014 en site d’expositions.

15 au 21 juin Lynn FLANDRIN Tisserande & Cathy Aquarelles

22 au 28 juin Flora Le GOURRIEREC et Sébastien CHOLLET Artisans verriers

29 juin au 5 juillet Romain BERTHO Vannier

6 au 10 juillet Elisabeth CASAN Objets en crochet

11 au 19 juillet Lynn FLANDRIN Tisserande

20 au 26 juillet Nathalie GENEST Tapissière et travail du textile

3 au 9 août Marie-Cécile DACQUAY Savonnière & Colette NEGRINI Couturière

10 au 16 août Flora Le GOURRIEREC et Sébastien CHOLLET Artisans verriers

17 au 23 août Aurore CRONIER Fabrication de bijoux et objets de décoration & Aurélie GUIBRETEAU Articles, décorations au crochet

24 au 30 août Florence LUCAS Objets en textile recyclé

31 août au 6 septembre Lynn FLANDRIN Tisserande & La Marie JORET Chapellière .

Poulhibet Mûr de Bretagne Maison éclusière Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Rencontre d’artistes & artisans d’art Romain Bertho Vannier Guerlédan a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Bretagne Centre