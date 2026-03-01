Cinéma Marsupilami Salle des fêtes L’Audonienne Saint-Ouen-en-Belin

Cinéma Marsupilami

Salle des fêtes L’Audonienne 8 Chemin Vert Saint-Ouen-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Séance de cinéma Marsupilami le vendredi 27 mars à 20h30, Salle des fêtes L’Audonienne à Saint-Ouen-en-Belin.

Projection du film Marsupilami , le vendredi 27 mars à 20h30.

Salle des fêtes L’Audonienne à Saint-Ouen-en-Belin.

Durée 1h39

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !

La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain… .

Salle des fêtes L’Audonienne 8 Chemin Vert Saint-Ouen-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marsupilami cinema screening on Friday March 27 at 8.30pm, Salle des fêtes L’Audonienne, Saint-Ouen-en-Belin.

L’événement Cinéma Marsupilami Saint-Ouen-en-Belin a été mis à jour le 2026-03-18 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois