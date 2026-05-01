CINÉMA MAUVAISE PIOCHE Balaruc-les-Bains
CINÉMA MAUVAISE PIOCHE Balaruc-les-Bains dimanche 10 mai 2026.
Balaruc-les-Bains
CINÉMA MAUVAISE PIOCHE
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-16
Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible !
1h 32min | ComédieDe Gérard JugnotAvec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry LhermitteTout publicArrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! .
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
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English :
Arrested by mistake and mistaken for France?s most wanted man, Serge Martin, a peaceful retiree, becomes a media target. Caught up in a never-ending whirlwind, he will do everything in his power to prove his innocence and get his life back… if that’s even possible!
L’événement CINÉMA MAUVAISE PIOCHE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-01 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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