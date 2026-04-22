MINI CROISIÈRE SUR LE BAROULAÏRE Balaruc-les-Bains
MINI CROISIÈRE SUR LE BAROULAÏRE Balaruc-les-Bains mardi 5 mai 2026.
Balaruc-les-Bains
MINI CROISIÈRE SUR LE BAROULAÏRE
Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-06 2026-08-26
Envie d’une mini croisière sur la lagune accompagnée d’un skipper, la sortie nautique sur le Baroulaïre est faite pour vous.Vous pouvez, selon vos envies, vous laisser porter ou participer aux manœuvres du voilier. Aucune expérience est nécessaire, juste l’envie d’aller sur l’eau. Laissez-vous guider par un encadrement diplômé.Accompagné et guidé par un moniteur du centre nautique, partez pour 3 heures de découverte et ainsi (re)découvrir la faune/ flore grâce aux explications du moniteur et savourer l’instant depuis une embarcation !Une mini-croisière qui s’adapte à vos envies et aux conditions météorologiques du moment et qui vous fera découvrir les trésors cachés de la lagune de Thau.Vous pourrez ainsi naviguer en toute sécurité tout en admirant les paysages magnifiques. Installez-vous et profitez de la vue, le moniteur s’occupe de tout. .
Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie
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English :
L’événement MINI CROISIÈRE SUR LE BAROULAÏRE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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