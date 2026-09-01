CINEMA PAT’PATROUILLE MISSION DINO SALLE LA FONTAINE Préserville

Informations pratiques

Préserville

CINEMA PAT’PATROUILLE MISSION DINO

SALLE LA FONTAINE Route de Fourquevaux Préserville Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Partez à l’aventure avec la Pat’ Patrouille dans une mission préhistorique pleine d’action, d’humour et de dinosaures pour toute la famille.

Un film de Martin Darrondeau et Bertrand Usclat avec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte .

Comédie.

Synopsis:

Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée et peuplée de dinosaures. Les célèbres chiots secouristes y rencontrent Rex, un courageux expert des dinosaures installé sur l’île depuis des années. Mais leur ennemi de toujours, M. Hellinger, arrive lui aussi avec l’intention d’exploiter les richesses naturelles du territoire. Ses agissements imprudents provoquent l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille devra alors mener une série de missions de sauvetage spectaculaires pour protéger l’île et ses habitants avant qu’il ne soit trop tard.

Le paiement se fait directement à la caisse (espèces, chèques uniquement). 7 .

SALLE LA FONTAINE Route de Fourquevaux Préserville 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 82 28

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English :

Join the Paw Patrol on an adventure in a prehistoric mission full of action, humor, and dinosaurs—perfect for the whole family.

L’événement CINEMA PAT’PATROUILLE MISSION DINO Préserville a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE