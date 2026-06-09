Casteljaloux

Cinéma plein air

Parc municipal Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

La magie du cinéma au grand air en Lot-et-Garonne

Depuis 2020, le festival Cinémas au Clair de Lune invite les habitants du Lot-et-Garonne à redécouvrir le septième art dans un cadre exceptionnel. Organisé par Écrans 47, le réseau des cinémas associatifs du département fondé en 2000, ce rendez-vous estival propose des projections de films familiaux sur grand écran en plein air, dans des lieux patrimoniaux et naturels remarquables disséminés sur l’ensemble du territoire. .

Parc municipal Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

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English : Cinéma plein air

L’événement Cinéma plein air Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne