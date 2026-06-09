Cinéma plein air Casteljaloux
Cinéma plein air Casteljaloux mercredi 29 juillet 2026.
Casteljaloux
Cinéma plein air
Parc municipal Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
La magie du cinéma au grand air en Lot-et-Garonne
Depuis 2020, le festival Cinémas au Clair de Lune invite les habitants du Lot-et-Garonne à redécouvrir le septième art dans un cadre exceptionnel. Organisé par Écrans 47, le réseau des cinémas associatifs du département fondé en 2000, ce rendez-vous estival propose des projections de films familiaux sur grand écran en plein air, dans des lieux patrimoniaux et naturels remarquables disséminés sur l’ensemble du territoire. .
Parc municipal Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma plein air
L’événement Cinéma plein air Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
- Forum médiation familiale Salle Jean Monnet Casteljaloux 9 juin 2026
- Concert gratuit Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux 13 juin 2026
- Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux 14 juin 2026
- Conférence sur la spiruline Thermes Casteljaloux 17 juin 2026
- Visite commentée de la ville de Casteljaloux Place du Roy Casteljaloux 18 juin 2026