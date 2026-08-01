Cinéma plein air Site du Pâquis Conflans-en-Jarnisy

Informations pratiques

Conflans-en-Jarnisy

Cinéma plein air

Site du Pâquis 4 rue des docteurs grandjean Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-17 17:30:00

fin : 2026-08-17 23:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Cinéma en plein air, organisé par la Mairie de Conflans-en-Jarnisy

A partir de 17h30, jeux d’antan

Possibilité de restauration sur place, barbecue payant

Projection du film Un petit truc en plus vers 21h

Prendre son plaidTout public

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Site du Pâquis 4 rue des docteurs grandjean Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 06 46

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English :

Open-air movie screening, organized by the Conflans-en-Jarnisy City Hall

Starting at 5:30 p.m., old-fashioned games

Food available on site; barbecue available for a fee

Screening of the movie Un petit truc en plus around 9:00 p.m.

Bring a blanket

L’événement Cinéma plein air Conflans-en-Jarnisy a été mis à jour le 2026-08-11 par MILTOL