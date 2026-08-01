Cinéma plein air Site du Pâquis Conflans-en-Jarnisy
lundi 17 août 2026 · Site du Pâquis · Conflans-en-Jarnisy
Informations pratiques
Conflans-en-Jarnisy
Cinéma plein air
Site du Pâquis 4 rue des docteurs grandjean Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-17 17:30:00
fin : 2026-08-17 23:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Cinéma en plein air, organisé par la Mairie de Conflans-en-Jarnisy
A partir de 17h30, jeux d’antan
Possibilité de restauration sur place, barbecue payant
Projection du film Un petit truc en plus vers 21h
Prendre son plaidTout public
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Site du Pâquis 4 rue des docteurs grandjean Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 06 46
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English :
Open-air movie screening, organized by the Conflans-en-Jarnisy City Hall
Starting at 5:30 p.m., old-fashioned games
Food available on site; barbecue available for a fee
Screening of the movie Un petit truc en plus around 9:00 p.m.
Bring a blanket
L’événement Cinéma plein air Conflans-en-Jarnisy a été mis à jour le 2026-08-11 par MILTOL