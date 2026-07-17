Cinéma plein air : « En fanfare » de Emmanuel COURCOL, Place de Verdun, Lagardelle-sur-Lèze
samedi 25 juillet 2026 · Place de Verdun · Lagardelle-sur-Lèze
Informations pratiques
Cinéma plein air : « En fanfare » de Emmanuel COURCOL Samedi 25 juillet, 21h30 Place de Verdun Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T21:30:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-25T21:30:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00
Le Café culturel « La Grange » organise un cinéma en plein air sur la place de Verdun, le samedi 25 juillet.
Rendez-vous à 21h30 pour (re)découvrir le film « En fanfare » réalisé par Emmanuel COURCOL :
Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin.
Salué par la critique et nominé 7 fois au Festival de Cannes 2025, ce film oscille entre comédie, comédie sociale et drame.
GRATUIT
Place de Verdun Place de Verdun, 31870 Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie
organisé par le Café culturel « La Grange »
Affiche : Mairie de Lagardelle-sur-Lèze
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