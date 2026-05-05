Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque, Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze

Concours de pétanque, Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze

Concours de pétanque, Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Lagardelle-sur-Lèze

Adresse : Lagardelle-sur-Lèze

Ville : 31870 Lagardelle-sur-Lèze

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : Participation 8 €

Concours de pétanque Dimanche 26 juillet, 19h45 Lagardelle-sur-Lèze Haute-Garonne

Participation 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T19:45:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T19:45:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00

Jusqu’en juillet, le club de pétanque organise des concours en doublettes, ouverts à tous.

Le prochain aura lieu le vendredi 26 juin soir.

Le concours se déroulera en 4 parties qui commenceront à 20h30. Les inscriptions, au tarif de 8 €, se feront sur place à partir de 19h45.
4 € seront remboursés pour chaque partie gagnée.

Des sandwiches seront disponibles à la vente sur place au prix de 2,5 €.

Prochain rendez-vous :

  • le vendredi 3 juillet

Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie
Organisé par le club de pétanque de Lagardelle-sur-Lèze pétanque