Concours de pétanque, Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze

Concours de pétanque Dimanche 26 juillet, 19h45 Lagardelle-sur-Lèze Haute-Garonne

Participation 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T19:45:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T19:45:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00

Jusqu’en juillet, le club de pétanque organise des concours en doublettes, ouverts à tous.

Le prochain aura lieu le vendredi 26 juin soir.

Le concours se déroulera en 4 parties qui commenceront à 20h30. Les inscriptions, au tarif de 8 €, se feront sur place à partir de 19h45.

4 € seront remboursés pour chaque partie gagnée.

Des sandwiches seront disponibles à la vente sur place au prix de 2,5 €.

Prochain rendez-vous :

le vendredi 3 juillet

Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Organisé par le club de pétanque de Lagardelle-sur-Lèze pétanque