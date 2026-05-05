Concours de pétanque, Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze
Concours de pétanque, Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze dimanche 26 juillet 2026.
Concours de pétanque Dimanche 26 juillet, 19h45 Lagardelle-sur-Lèze Haute-Garonne
Participation 8 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T19:45:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T19:45:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00
Jusqu’en juillet, le club de pétanque organise des concours en doublettes, ouverts à tous.
Le prochain aura lieu le vendredi 26 juin soir.
Le concours se déroulera en 4 parties qui commenceront à 20h30. Les inscriptions, au tarif de 8 €, se feront sur place à partir de 19h45.
4 € seront remboursés pour chaque partie gagnée.
Des sandwiches seront disponibles à la vente sur place au prix de 2,5 €.
Prochain rendez-vous :
- le vendredi 3 juillet
Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie
Organisé par le club de pétanque de Lagardelle-sur-Lèze pétanque