Cinéma plein air Le Chat Potté 2 la dernière quête Parc Rosny Soorts-Hossegor
Cinéma plein air Le Chat Potté 2 la dernière quête Parc Rosny Soorts-Hossegor mardi 18 août 2026.
Soorts-Hossegor
Cinéma plein air Le Chat Potté 2 la dernière quête
Parc Rosny Avenue de Rosny Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
La Ville organise des projections de film en plein air au parc Rosny, les séances sont gratuites.
La Ville organise des projections de film en plein air au parc Rosny, les séances sont gratuites.
Des chaises seront à disposition sur place, les spectateurs pourront aussi venir avec leur équipement personnel couvertures, coussins, chaises pliables pour profiter d’un confort optimal.
Au programme, mardi 18 août à 21h30
Le Chat Potté 2 la dernière quête
Film d’animation (1h42) .
Parc Rosny Avenue de Rosny Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : Cinéma plein air Le Chat Potté 2 la dernière quête
The City is organizing outdoor movie screenings at Rosny Park; admission is free.
L’événement Cinéma plein air Le Chat Potté 2 la dernière quête Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Hossegor
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