Visite guidée Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut] Soorts-Hossegor jeudi 20 août 2026.

Soorts-Hossegor

Visite guidée Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut]

Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut]

par Kevin Laussu.

Coup de projecteur sur les principales entreprises du bâtiment qui ont participé à l’édification des villas et bâtiments publics d’Hossegor La Bordelaise, La Toulousaine, La Nantaise, etc. Une visite à double voix animée en association avec Aurélie Bourkache-Bernut, petite-fille de l’entrepreneur Auguste Bernut qui évoquera le parcours et les réalisations de ce maçon creusois émigré à Hossegor dans les années 1920.

Jeudi 20 août

10h 12h

Rendez-vous Office de Tourisme d’Hossegor

Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Visite guidée Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut]

Entrepreneurs: The Resort’s Great Builders [with the participation of Aurélie Bourkache-Bernut]

by Kevin Laussu.

L’événement Visite guidée Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut] Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor