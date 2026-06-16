Visite guidée Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut] Soorts-Hossegor
Visite guidée Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut] Soorts-Hossegor jeudi 20 août 2026.
Soorts-Hossegor
Visite guidée Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut]
Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut]
par Kevin Laussu.
Coup de projecteur sur les principales entreprises du bâtiment qui ont participé à l’édification des villas et bâtiments publics d’Hossegor La Bordelaise, La Toulousaine, La Nantaise, etc. Une visite à double voix animée en association avec Aurélie Bourkache-Bernut, petite-fille de l’entrepreneur Auguste Bernut qui évoquera le parcours et les réalisations de ce maçon creusois émigré à Hossegor dans les années 1920.
Jeudi 20 août
10h 12h
Rendez-vous Office de Tourisme d’Hossegor
Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .
Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : Visite guidée Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut]
Entrepreneurs: The Resort’s Great Builders [with the participation of Aurélie Bourkache-Bernut]
by Kevin Laussu.
L’événement Visite guidée Les entrepreneurs, grands bâtisseurs de la station [avec la participation d’Aurélie Bourkache-Bernut] Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor
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