UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Poujol-sur-Orb

CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN Le Poujol-sur-Orb

vendredi 7 août 2026 · Le Poujol-sur-Orb

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Ville
34600 Le Poujol-sur-Orb
Département
Hérault
Tarif

Le Poujol-sur-Orb

CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Vendredi 7 août à 22h
Place de l’Imbaïse
Projection en plein air de la comédie LE CLAN avec Eric Fraticelli au Poujol sur Orb
Gratuit
Info 04 67 95 63 28
Vendredi 7 août à 22h
Place de l’Imbaïse
Projection en plein air de la comédie LE CLAN avec Eric Fraticelli au Poujol sur Orb
Gratuit
Info 04 67 95 63 28   .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN

Friday, August 7 at 10 p.m.
Place de l’Imba%EFse
Outdoor screening of the comedy LE CLAN starring Eric Fraticelli in Poujol-sur-Orb
Free
Info: 04 67 95 63 28

L’événement CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Le Poujol-sur-Orb (Hérault)