CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN Le Poujol-sur-Orb
vendredi 7 août 2026 · Le Poujol-sur-Orb
Informations pratiques
Le Poujol-sur-Orb
CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN
Le Poujol-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 7 août à 22h
Place de l’Imbaïse
Projection en plein air de la comédie LE CLAN avec Eric Fraticelli au Poujol sur Orb
Gratuit
Info 04 67 95 63 28
Vendredi 7 août à 22h
Place de l’Imbaïse
Projection en plein air de la comédie LE CLAN avec Eric Fraticelli au Poujol sur Orb
Gratuit
Info 04 67 95 63 28 .
Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28
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English : CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN
Friday, August 7 at 10 p.m.
Place de l’Imba%EFse
Outdoor screening of the comedy LE CLAN starring Eric Fraticelli in Poujol-sur-Orb
Free
Info: 04 67 95 63 28
L’événement CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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