Informations pratiques

Le Poujol-sur-Orb

CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 7 août à 22h

Place de l’Imbaïse

Projection en plein air de la comédie LE CLAN avec Eric Fraticelli au Poujol sur Orb

Gratuit

Info 04 67 95 63 28

Vendredi 7 août à 22h

Place de l’Imbaïse

Projection en plein air de la comédie LE CLAN avec Eric Fraticelli au Poujol sur Orb

Gratuit

Info 04 67 95 63 28 .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28

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English : CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN

Friday, August 7 at 10 p.m.

Place de l’Imba%EFse

Outdoor screening of the comedy LE CLAN starring Eric Fraticelli in Poujol-sur-Orb

Free

Info: 04 67 95 63 28

L’événement CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB