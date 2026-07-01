Cinéma plein air Les estivales Neuville-aux-Bois
vendredi 31 juillet 2026 · Neuville-aux-Bois
Informations pratiques
Neuville-aux-Bois
Cinéma plein air Les estivales
Neuville-aux-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Pour clôturer les Estivales, rendez-vous au parc de la gare pour une soirée cinéma en plein air !
Vendredi 31 juillet
Parc de la gare
À partir de 19h
Venez nombreux !
Pour clôturer les Estivales, rendez-vous au parc de la gare pour une soirée cinéma en plein air !
Vendredi 31 juillet
Parc de la gare
À partir de 19h
Au programme
Animations musicales
Restauration sur place avec le food truck “Miamexpress” et la Brasserie des Carnutes
Projection du film “On aurait dû aller en Grèce” à partir de 22h
N’oubliez pas d’apporter vos plaids et chaises de jardin pour profiter confortablement de la séance.
Venez profiter d’une belle soirée d’été en famille ou entre amis ! .
Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
To wrap up the Estivales festival, head to the Parc de la Gare for an outdoor movie night!
Friday, July 31
Parc de la Gare
%C0 Starting at 7 p.m.
We hope to see many of you there!
L’événement Cinéma plein air Les estivales Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-02 par ADRT45
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