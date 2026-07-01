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Cinéma plein air Les estivales Neuville-aux-Bois

vendredi 31 juillet 2026 · Neuville-aux-Bois

Cinéma plein air Les estivales Neuville-aux-Bois

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
45170 Neuville-aux-Bois
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Neuville-aux-Bois

Cinéma plein air Les estivales

Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Pour clôturer les Estivales, rendez-vous au parc de la gare pour une soirée cinéma en plein air !
Vendredi 31 juillet
Parc de la gare
À partir de 19h
Venez nombreux !
Pour clôturer les Estivales, rendez-vous au parc de la gare pour une soirée cinéma en plein air !

Vendredi 31 juillet
Parc de la gare
À partir de 19h

Au programme

Animations musicales
Restauration sur place avec le food truck “Miamexpress” et la Brasserie des Carnutes
Projection du film “On aurait dû aller en Grèce” à partir de 22h

N’oubliez pas d’apporter vos plaids et chaises de jardin pour profiter confortablement de la séance.

Venez profiter d’une belle soirée d’été en famille ou entre amis !   .

Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To wrap up the Estivales festival, head to the Parc de la Gare for an outdoor movie night!
Friday, July 31
Parc de la Gare
%C0 Starting at 7 p.m.
We hope to see many of you there!

L’événement Cinéma plein air Les estivales Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-02 par ADRT45

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