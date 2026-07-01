Informations pratiques

Neuville-aux-Bois

Cinéma plein air Les estivales

Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Pour clôturer les Estivales, rendez-vous au parc de la gare pour une soirée cinéma en plein air !

Vendredi 31 juillet

Parc de la gare

À partir de 19h

Venez nombreux !

Pour clôturer les Estivales, rendez-vous au parc de la gare pour une soirée cinéma en plein air !

Vendredi 31 juillet

Parc de la gare

À partir de 19h

Au programme

Animations musicales

Restauration sur place avec le food truck “Miamexpress” et la Brasserie des Carnutes

Projection du film “On aurait dû aller en Grèce” à partir de 22h

N’oubliez pas d’apporter vos plaids et chaises de jardin pour profiter confortablement de la séance.

Venez profiter d’une belle soirée d’été en famille ou entre amis ! .

Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

To wrap up the Estivales festival, head to the Parc de la Gare for an outdoor movie night!

Friday, July 31

Parc de la Gare

%C0 Starting at 7 p.m.

We hope to see many of you there!

L’événement Cinéma plein air Les estivales Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-02 par ADRT45