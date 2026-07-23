Forum des Associations Neuville-aux-Bois
samedi 5 septembre 2026 · Neuville-aux-Bois
Informations pratiques
Neuville-aux-Bois
Forum des Associations
8 Rue Félix Desnoyers Neuville-aux-Bois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
La mairie de Neuville-aux-Bois organise le forum des associations le Samedi 5 septembre 2026 De 9h à 13h Salle des fêtes de Neuville-aux-Bois
C’est l’été, mais rien ne vous empêche d’anticiper dès maintenant la rentrée !
Vous souhaitez pratiquer une activité sportive, découvrir un loisir, vous engager dans une association ou simplement rencontrer les acteurs de la vie locale ? La mairie organise le forum des associations le
Samedi 5 septembre 2026
De 9h à 13h
Salle des fêtes de Neuville-aux-Bois
Loisirs, culture, sport, solidarité… Venez échanger avec les associations neuvilloises et trouver l’activité qui vous correspond pour la nouvelle saison.
Pensez à noter la date dans votre agenda ! .
8 Rue Félix Desnoyers Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
The Neuville-aux-Bois City Hall is organizing the Community Organizations Fair on Saturday, September 5, 2026, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. at the Neuville-aux-Bois Community Hall.
L’événement Forum des Associations Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-23 par ADRT45
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