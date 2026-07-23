Informations pratiques

Neuville-aux-Bois

Forum des Associations

8 Rue Félix Desnoyers Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La mairie de Neuville-aux-Bois organise le forum des associations le Samedi 5 septembre 2026 De 9h à 13h Salle des fêtes de Neuville-aux-Bois

C’est l’été, mais rien ne vous empêche d’anticiper dès maintenant la rentrée !

Vous souhaitez pratiquer une activité sportive, découvrir un loisir, vous engager dans une association ou simplement rencontrer les acteurs de la vie locale ? La mairie organise le forum des associations le

Samedi 5 septembre 2026

De 9h à 13h

Salle des fêtes de Neuville-aux-Bois

Loisirs, culture, sport, solidarité… Venez échanger avec les associations neuvilloises et trouver l’activité qui vous correspond pour la nouvelle saison.

Pensez à noter la date dans votre agenda ! .

8 Rue Félix Desnoyers Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

The Neuville-aux-Bois City Hall is organizing the Community Organizations Fair on Saturday, September 5, 2026, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. at the Neuville-aux-Bois Community Hall.

L’événement Forum des Associations Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-23 par ADRT45