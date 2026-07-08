Cinéma plein air Lilo et Stitch Espace Tuilerie Montchanin
mardi 21 juillet 2026 · Espace Tuilerie · Montchanin
Informations pratiques
Montchanin
Cinéma plein air Lilo et Stitch
Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18
Séance de cinéma plein air avec projection à la tombée de la nuit.
En cas de mauvais temps, la projection aura lieu à l’auditorium.
Séances offertes par l’ADAC en collaboration avec la Ville de Montchanin. .
Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté adac-montchanin@outlook.fr
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English : Cinéma plein air Lilo et Stitch
L’événement Cinéma plein air Lilo et Stitch Montchanin a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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