Cinéma plein air Lilo et Stitch Espace Tuilerie Montchanin

Informations pratiques

Montchanin

Cinéma plein air Lilo et Stitch

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Séance de cinéma plein air avec projection à la tombée de la nuit.

En cas de mauvais temps, la projection aura lieu à l’auditorium.

Séances offertes par l’ADAC en collaboration avec la Ville de Montchanin. .

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté adac-montchanin@outlook.fr

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English : Cinéma plein air Lilo et Stitch

L’événement Cinéma plein air Lilo et Stitch Montchanin a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)