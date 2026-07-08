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AGENDA · Montchanin

Cinéma plein air Lilo et Stitch Espace Tuilerie Montchanin

mardi 21 juillet 2026 · Espace Tuilerie · Montchanin

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Espace Tuilerie
Adresse
12 rue Lamartine
Ville
71210 Montchanin
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Montchanin

Cinéma plein air Lilo et Stitch

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18

Séance de cinéma plein air avec projection à la tombée de la nuit.
En cas de mauvais temps, la projection aura lieu à l’auditorium.
Séances offertes par l’ADAC en collaboration avec la Ville de Montchanin.   .

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   adac-montchanin@outlook.fr

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English : Cinéma plein air Lilo et Stitch

L’événement Cinéma plein air Lilo et Stitch Montchanin a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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