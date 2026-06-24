UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Plein Air Marsupilami Chiry-Ourscamp

Cinéma Plein Air Marsupilami Chiry-Ourscamp

Cinéma Plein Air Marsupilami Chiry-Ourscamp vendredi 24 juillet 2026.

Ville
60138 Chiry-Ourscamp
Département
Oise
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Chiry-Ourscamp

Cinéma Plein Air Marsupilami

Chiry-Ourscamp Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Cinéma plein air Marsupilami
Cinéma plein air Marsupilami   .

Chiry-Ourscamp 60138 Oise Hauts-de-France   culture@cc2v.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marsupilami Outdoor Movie Theater

L’événement Cinéma Plein Air Marsupilami Chiry-Ourscamp a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois