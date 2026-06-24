Cinéma Plein Air Marsupilami Chiry-Ourscamp
Cinéma Plein Air Marsupilami Chiry-Ourscamp vendredi 24 juillet 2026.
Chiry-Ourscamp
Cinéma Plein Air Marsupilami
Chiry-Ourscamp Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Cinéma plein air Marsupilami
Cinéma plein air Marsupilami .
Chiry-Ourscamp 60138 Oise Hauts-de-France culture@cc2v.fr
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English :
Marsupilami Outdoor Movie Theater
L’événement Cinéma Plein Air Marsupilami Chiry-Ourscamp a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois