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Cinéma plein air Montbrun-les-Bains

Cinéma plein air Montbrun-les-Bains jeudi 27 août 2026.

Adresse
Parc municipal
Ville
26570 Montbrun-les-Bains
Département
Drôme
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Tarif

Montbrun-les-Bains

Cinéma plein air

Parc municipal Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Profitez d’une soirée cinéma en plein air avec la projection du film Nous l’orchestre , précédée d’un repas partagé. Une immersion totale dans la vie d’un orchestre.
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Parc municipal Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84  communication@noonsiprod.fr

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English :

Enjoy an outdoor movie night with a screening of the film Nous l’orchestre, preceded by a potluck dinner. A total immersion in the life of an orchestra.

L’événement Cinéma plein air Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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