Cinéma plein air Montbrun-les-Bains
Cinéma plein air Montbrun-les-Bains jeudi 27 août 2026.
Montbrun-les-Bains
Cinéma plein air
Parc municipal Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Profitez d’une soirée cinéma en plein air avec la projection du film Nous l’orchestre , précédée d’un repas partagé. Une immersion totale dans la vie d’un orchestre.
.
Parc municipal Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy an outdoor movie night with a screening of the film Nous l’orchestre, preceded by a potluck dinner. A total immersion in the life of an orchestra.
L’événement Cinéma plein air Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Montbrun-les-Bains (Drôme)
- Sortie Lavande dans la peau d’un lavandier Montbrun-les-Bains 2 juillet 2026
- Les p’tits bals Montbrun-les-Bains 5 juillet 2026
- Bal du 13 Juillet Montbrun-les-Bains 13 juillet 2026
- Mythes et légendes dans les Baronnies Office de Tourisme Montbrun les Bains Montbrun-les-Bains 22 juillet 2026