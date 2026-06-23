Montbrun-les-Bains

Cinéma plein air

Parc municipal Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Profitez d’une soirée cinéma en plein air avec la projection du film Nous l’orchestre , précédée d’un repas partagé. Une immersion totale dans la vie d’un orchestre.

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Parc municipal Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr

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English :

Enjoy an outdoor movie night with a screening of the film Nous l’orchestre, preceded by a potluck dinner. A total immersion in the life of an orchestra.

L’événement Cinéma plein air Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale