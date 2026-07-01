Informations pratiques

Chouppes

Cinéma plein air Moon le panda

Chouppes Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le Centre Socioculturel La Pousse vous invite à une soirée cinéma sous les étoiles avec la projection gratuite du film familial Moon, le Panda.

Une belle soirée estivale placée sous le signe du cinéma, de la convivialité et du partage, idéale pour petits et grands !

Le Centre Socioculturel La Pousse vous invite à une soirée cinéma sous les étoiles avec la projection gratuite du film familial Moon, le Panda.

Ouvert à tous, cet événement promet un agréable moment de détente à partager en famille ou entre amis. Avant la séance, profitez des animations proposées sur place ainsi que de la possibilité de pique-niquer dans une ambiance conviviale.

Dès 19h, le Foodtruck Chope & Pizz sera présent pour vous restaurer. Les réservations sont conseillées.

La projection débutera à la tombée de la nuit, aux alentours de 21h45 22h, à la salle des fêtes de Chouppes.

Une buvette sera également à votre disposition tout au long de la soirée.

Pensez à apporter votre chaise afin de profiter confortablement de la projection en plein air.

Une belle soirée estivale placée sous le signe du cinéma, de la convivialité et du partage, idéale pour petits et grands ! .

Chouppes 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 98 02 89 accueil@lapousse-csc86.org

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English : Cinéma plein air Moon le panda

The La Pousse Sociocultural Center invites you to a movie night under the stars with a free screening of the family film *Moon, the Panda*.

A lovely summer evening filled with movies, fun, and togetherness—perfect for young and old alike!

L’événement Cinéma plein air Moon le panda Chouppes a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Poitou