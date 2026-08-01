Cinéma plein air Mufasa Le Roi Lion Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 21 août 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cinéma plein air Mufasa Le Roi Lion
Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Mufasa Le Roi Lion | Durée 1h 58min
Mufasa Le Roi Lion | Durée 1h 58min
Rafiki raconte à la jeune lionne Kiara la fille de Simba et Nala la légende de Mufasa. Il est aidé en cela par Timon et Pumbaa, dont les formules choc sont désormais bien connues. Relatée sous forme de flashbacks, l’histoire de Mufasa est celle d’un lionceau orphelin, seul et désemparé qui, un jour, fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d’une lignée royale. Cette rencontre fortuite marque le point de départ d’un périple riche en péripéties d’un petit groupe d’indésirables qui s’est formé autour d’eux et qui est désormais à la recherche de son destin. Leurs liens d’amitié seront soumis à rude épreuve lorsqu’il leur faudra faire équipe pour échapper à un ennemi aussi menaçant que mortel…
Vente de confiseries sur place par Cinetyr. .
Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00
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English : Cinéma plein air Mufasa Le Roi Lion
Mufasa: The Lion King | Runtime: 1 hr 58 min
L’événement Cinéma plein air Mufasa Le Roi Lion Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS
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