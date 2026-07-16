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Ciné Sénior De la Comédie Française Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

vendredi 7 août 2026 · Cinéma Grand Ecran · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Sénior De la Comédie Française Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Cinéma Grand Ecran
Adresse
24 avenue Nationale
Ville
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Département
Landes
Tarif
4 4 5.5 Tarif de base plein tarif

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Sénior De la Comédie Française

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :
2026-08-07

De la Comédie Française. Comédie réalisé par Martin Darondeau, Bertrand Usclat avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands. Durée 1h12.
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie Française. Mais rien ne se passe comme prévu… Pourtant Nina doit aller jusqu’au bout car il y a une règle d’or à la Comédie Française on n’annule pas !
Ciné Séniors, c’est une séance ouverte à tous où les + de 60 ans votent pour leur prochain film.   .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40  cinetyr@orange.fr

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English : Ciné Sénior De la Comédie Française

From the Comédie Française. A comedy directed by Martin Darondeau and Bertrand Usclat, starring Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, and Marina Hands. Running time: 1 hour 12 minutes.

L’événement Ciné Sénior De la Comédie Française Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS

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