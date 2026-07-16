Ciné Sénior De la Comédie Française Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Sénior De la Comédie Française

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-08-07

De la Comédie Française. Comédie réalisé par Martin Darondeau, Bertrand Usclat avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands. Durée 1h12.

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie Française. Mais rien ne se passe comme prévu… Pourtant Nina doit aller jusqu’au bout car il y a une règle d’or à la Comédie Française on n’annule pas !

Ciné Séniors, c’est une séance ouverte à tous où les + de 60 ans votent pour leur prochain film. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : Ciné Sénior De la Comédie Française

From the Comédie Française. A comedy directed by Martin Darondeau and Bertrand Usclat, starring Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, and Marina Hands. Running time: 1 hour 12 minutes.

L’événement Ciné Sénior De la Comédie Française Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS