Ciné Sénior De la Comédie Française Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 7 août 2026 · Cinéma Grand Ecran · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné Sénior De la Comédie Française
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-07
De la Comédie Française. Comédie réalisé par Martin Darondeau, Bertrand Usclat avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands. Durée 1h12.
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie Française. Mais rien ne se passe comme prévu… Pourtant Nina doit aller jusqu’au bout car il y a une règle d’or à la Comédie Française on n’annule pas !
Ciné Séniors, c’est une séance ouverte à tous où les + de 60 ans votent pour leur prochain film. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
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English : Ciné Sénior De la Comédie Française
From the Comédie Française. A comedy directed by Martin Darondeau and Bertrand Usclat, starring Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, and Marina Hands. Running time: 1 hour 12 minutes.
L’événement Ciné Sénior De la Comédie Française Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS
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