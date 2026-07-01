Repas des fêtes à Tyrosse Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Repas des fêtes à Tyrosse

Parc des Arènes Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 02:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Terrible repas des anciens joueurs de l’UST avec animation musicale.

Les anciens joueurs de l’UST vous donnent rdv le 31 juillet dans le parc des arènes pour leur terrible repas dans le cadre des fêtes de Tyrosse. Une animation musicale accompagnera le repas tradition… Une belle soirée festive vous attend ! .

Parc des Arènes Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 04 23 anciensust@orange.fr

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English : Repas des fêtes à Tyrosse

A fantastic dinner for former UST players, featuring live music.

L’événement Repas des fêtes à Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS