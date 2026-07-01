Repas des fêtes à Tyrosse Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 31 juillet 2026 · Parc des Arènes · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Repas des fêtes à Tyrosse
Parc des Arènes Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 02:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Terrible repas des anciens joueurs de l’UST avec animation musicale.
Les anciens joueurs de l’UST vous donnent rdv le 31 juillet dans le parc des arènes pour leur terrible repas dans le cadre des fêtes de Tyrosse. Une animation musicale accompagnera le repas tradition… Une belle soirée festive vous attend ! .
Parc des Arènes Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 04 23 anciensust@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas des fêtes à Tyrosse
A fantastic dinner for former UST players, featuring live music.
L’événement Repas des fêtes à Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS
À voir aussi à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)
- Ciné Rencontre Jim Queen Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 21 juillet 2026
- Cycle 130 ans Apocalypse Now Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 24 juillet 2026
- Fêtes locales de Saint Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 30 juillet 2026
- Course landaise mixte Saint-Vincent-de-Tyrosse 31 juillet 2026
- Corrida des Fêtes Saint-Vincent-de-Tyrosse 1 août 2026