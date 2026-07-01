Cycle 130 ans Apocalypse Now Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma Grand Ecran · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cycle 130 ans Apocalypse Now
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Projection du film de Francis Ford Coppola Apocalypse Now Final Cut en VOSTFR.
Au cœur du conflit vietnamien, Apocalypse Now suit l’épopée du Capitaine Willard chargé de retrouver le Colonel Kurtz, ancien béret vert régnant sur une armée de fanatiques au-delà de la frontière cambodgienne…
Avertissement des scènes de guerre, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. durée du film 3h.
Film présenté et suivi d’une discussion avec Kévin Lalanne, animateur de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
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English : Cycle 130 ans Apocalypse Now
Screening of Francis Ford Coppola’s film *Apocalypse Now: The Final Cut* with French subtitles.
L’événement Cycle 130 ans Apocalypse Now Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS
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