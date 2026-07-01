Projection courts métrages centres de loisirs Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Projection courts métrages centres de loisirs

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 3 – 3 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Projection des courts métrage réaliser par les Accueils de Loisirs de la MACS entrecoupé du film d’animation Les grandes vacances de Cowboy et Indien .

D’après une proposition menée par MACS, les différents centres de loisirs de la Communauté de communes viendront présenter leurs réalisations d’animation en Stop motion ! La vidéo jugée la plus qualitative sera diffusée durant 1 semaine en avant séance des projections du cinéma Grand Écran.

Un rendez-vous en trois temps ce mercredi 29 juillet avec à 14 h la projection des vidéos réalisées par les jeunes et leurs animateurs, avant le film à 15 h qui sera suivi de la délibération du jury à 16 h ! .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : Projection courts métrages centres de loisirs

A screening of short films produced by the MACS after-school programs, interspersed with the animated film Cowboy and Indian’s Great Vacation.

L’événement Projection courts métrages centres de loisirs Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS