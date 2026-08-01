UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Désertines

Cinéma Plein air Nos jours heureux Désertines

vendredi 7 août 2026 · Désertines

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Théâtre de Verdure
Ville
03630 Désertines
Département
Allier
Tarif

Désertines

Cinéma Plein air Nos jours heureux

Théâtre de Verdure Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Projection du film Nos jours heureux au théâtre de Verdure.
  .

Théâtre de Verdure Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film Nos jours heureux at the Théâtre de Verdure.

L’événement Cinéma Plein air Nos jours heureux Désertines a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Désertines (Allier)