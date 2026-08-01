Informations pratiques

Désertines

Cinéma Plein air Nos jours heureux

Théâtre de Verdure Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Projection du film Nos jours heureux au théâtre de Verdure.

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Théâtre de Verdure Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 40

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English :

Screening of the film Nos jours heureux at the Théâtre de Verdure.

L’événement Cinéma Plein air Nos jours heureux Désertines a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme