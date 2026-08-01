AGENDA · Désertines
Cinéma Plein air Nos jours heureux Désertines
vendredi 7 août 2026 · Désertines
Informations pratiques
Désertines
Cinéma Plein air Nos jours heureux
Théâtre de Verdure Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Projection du film Nos jours heureux au théâtre de Verdure.
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Théâtre de Verdure Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 40
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English :
Screening of the film Nos jours heureux at the Théâtre de Verdure.
L’événement Cinéma Plein air Nos jours heureux Désertines a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
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