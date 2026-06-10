Cinéma plein-air Oye-Plage
Cinéma plein-air Oye-Plage samedi 4 juillet 2026.
Oye-Plage
Cinéma plein-air
Parc des oies cendrées Oye-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez assister à notre premier cinéma en plein air à Oye-Plage avec l’Office Municipal d’Animations. .
Parc des oies cendrées Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
L’événement Cinéma plein-air Oye-Plage a été mis à jour le 2026-06-10 par CPETI Région Audruicq