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CINEMA PLEIN AIR Peau d’Âne de Jacques Demy au Plessis-Bourré Écuillé

CINEMA PLEIN AIR Peau d’Âne de Jacques Demy au Plessis-Bourré Écuillé samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Château du Plessis-Bourré

Ville : 49460 Écuillé

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 12 12

Écuillé

CINEMA PLEIN AIR Peau d’Âne de Jacques Demy au Plessis-Bourré

Château du Plessis-Bourré Écuillé Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 23:15:00

Date(s) :
2026-07-04

Soirée enchantée avec la projection du film Peau d’Âne de Jacques Demy, tourné au Plessis-Bourré en 1969.   .

Château du Plessis-Bourré Écuillé 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 06 72  contact@plessis-bourre.com

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English :

L’événement CINEMA PLEIN AIR Peau d’Âne de Jacques Demy au Plessis-Bourré Écuillé a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers

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