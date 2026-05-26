CINEMA PLEIN AIR Peau d’Âne de Jacques Demy au Plessis-Bourré Écuillé
CINEMA PLEIN AIR Peau d’Âne de Jacques Demy au Plessis-Bourré Écuillé samedi 4 juillet 2026.
Écuillé
CINEMA PLEIN AIR Peau d’Âne de Jacques Demy au Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré Écuillé Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 23:15:00
Date(s) :
2026-07-04
Soirée enchantée avec la projection du film Peau d’Âne de Jacques Demy, tourné au Plessis-Bourré en 1969. .
Château du Plessis-Bourré Écuillé 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 06 72 contact@plessis-bourre.com
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English :
L’événement CINEMA PLEIN AIR Peau d’Âne de Jacques Demy au Plessis-Bourré Écuillé a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers
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